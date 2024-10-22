The Hill: Трамп вперше випередив Гарріс у передвиборчих прогнозах

Колишній президент США Дональд Трамп вперше випередив чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс у передвиборчих прогнозах на вибори 2024 року.

Шанси Трампа на перемогу зараз становлять 52%, тоді як у Гарріс - 42%. Раніше, з кінця серпня, прогнози показували перевагу Гарріс, з рівнем підтримки від 54% до 56%, тоді як Трамп мав підтримку на рівні від 44% до 46%, згідно з даними The Hill.

Однак ситуація почала змінюватися з початком жовтня, і до 17 числа моделі прогнозували рівні шанси для обох кандидатів. Уже через три дні Трамп вирвався вперед.

Це зміщення в прогнозах стало результатом покращення позицій Трампа в низці ключових штатів, таких як Вісконсин і Мічиган, де раніше Гарріс мала невелику перевагу. Також у Трампа зберігається перевага в Аризоні, Джорджії та Північній Кароліні.

Сім так званих "вагаючихся" штатів, включно з Пенсильванією, де наразі на боці Гарріс спостерігається перевага, будуть вирішальними для підсумків виборів у 2024 році.

Однак результати опитувань усе ще перебувають у межах статистичної похибки, що вказує на те, що динаміка передвиборчої гонки залишається непередбачуваною і може змінитися будь-якої миті.