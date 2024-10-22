Politico: Європа відновить дискусії про нові санкції проти росії коли Угорщина перестане головувати в Раді ЄС

Країни Євросоюзу хочуть відновити дискусії про нові санкції проти росії у січні, коли Угорщина перестане головувати в Раді ЄС.
Про це повідомляє Politico.
За даними журналістів, в останні місяці тему запровадження санкцій фактично заблокував уряд Угорщини на чолі з прем'єром Віктором Орбаном.
Очікується, що після того, як головування у Раді ЄС перейде до Польщі, ЄС повернеться до обговорення цього питання. Варшава, зокрема, хоче використати своє шестимісячне головування, щоб посилити контроль над російським паливом.
Йдеться про запровадження більш суворих перевірок походження газу, що надходить на територію Європи.
«Імпорт російських енергоносіїв зростає. Це поганий знак. Нам потрібно з цим розібратися», – сказав нещодавно міністр з питань клімату та довкілля Польщі Кшиштоф Болеста.
При цьому наголошується, що Євросоюзу для ухвалення будь-яких нових санкцій все одно потрібно буде подолати опір Угорщини, навіть якщо Будапешт більше не буде контролювати процес переговорів.
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