Туреччина: Ми продовжимо підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності

Туреччина продовжуватиме надавати Україні підтримку для відновлення суверенітету та територіальної цілісності, але закінчення війни має відбуватися дипломатичним шляхом.

Таку заяву зробив заступник спікера Великих національних зборів Туреччини Бекір Боздаг під час виступу на Третьому парламентському саміті Кримської платформи.

Бекір Боздаг наголосив, що Туреччина продовжуватиме надавати Україні всю можливу підтримку, спрямовану на відновлення суверенітету і територіальної цілісності, включно з тимчасово окупованим Кримом.

На його думку, шлях до завершення війни в Україні повинен відбутися через дипломатичну площину, а не на полі бою.

Водночас віцеспікер турецького парламенту зазначив, що боротьба України за свободу та суверенітет розпочалася саме 10 років тому, як росія незаконно окупувала Крим.

За його словами, Туреччина бере участь у міжнародній Кримській платформі через бажання винести питання Криму на порядок денний у світі як один із пріоритетів.

«Стратегічна візія, спрямована на завершення війни, має бути знайдена у дипломатичній площині, а не на полі бою», – сказав Бекір Боздаг.

Він стверджує, що Туреччина сконцентрує всі можливі зусилля для допомоги Україні у повномасштабній боротьбі та подальшому відновленні.

У Ризі розпочався Третій парламентський саміт Кримської платформи, у якій беруть участь делегації близько 50 країн і 6 міжнародних парламентських асамблей.