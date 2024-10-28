Washington Post: У рф все ще залишаються ресурси для продовження війни в Україні

Величезні витрати російської економіки на воєнні потреби призводять до її перегріву, але у рф все ще залишаються ресурси для продовження війни.

Як передає Укрінформ, про це ідеться в публікації Washington Post.

Видання посилається на російських економістів, зокрема співробітника Європейського центру аналізу і стратегії Владислава Іноземцева (у рф визнаний «іноземним агентом»), які вважають, що москва спроможна фінансувати війну проти України від року до трьох через величезні доходи від продажу нафти та неефективність західних санкцій.

Водночас керівниця центрального банку рф ельвіра набіулліна попередила, що виробничі потужності рф «майже вичерпані». Вона оголосила про тривалий період високих процентних ставок, щоб знизити інфляцію, але поки що це не спрацювало.

Опитування, проведене російським союзом промисловців і підприємців у жовтні, показало, що 83% фірм зазнають труднощів із пошуком робочої сили.

У Сибіру не вистачає водіїв автобусів. На російських фермах дояркам виплачують таку саму високу зарплатню, яку отримують ІТ-працівники, аби утримати їх на роботі, готелям складно знайти офіціантів, прибиральниць і кухарів.

На думку аналітиків, путін неминуче скоротить соціальні витрати на освіту, охорону здоров'я і громадянську інфраструктуру.

Зазначається, що, попри спроможність росії деякий час вести війну та продукувати примітивну зброю у великих кількостях, військово-промисловий комплекс рф не здатний виробляти сучасне озброєння та військову техніку.