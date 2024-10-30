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Гарріс продовжує випереджати Трампа в загальнонаціональному рейтингу, - опитування

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Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс продовжує випереджати республіканського опонента Дональда Трампа в загальнонаціональному рейтингу, але її відрив скоротився до мінімального.

Про це свідчить останнє опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опублікованими у вівторок, 29 жовтня, результатами опитування, загальнонаціональний рейтинг Гарріс становить 44%, тоді як Трампа – 43%. Два тижні тому відрив демократки був більший – три відсоткові пункти.

Віцепрезидентка США випереджала Трампа в кожному опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному серед зареєстрованих виборців з липня, та з кінця вересня її перевага неухильно скорочувалася.

Як і в попередніх опитуваннях, виборці віддавали перевагу експрезиденту США, коли йшлось про питання економіки (47% проти 37%) та імміграції (48% проти 33%).

Натомість Гарріс вважають більш компетентною у вирішенні проблеми політичного екстремізму (40% проти 38%), але й тут її перевага скоротилась до двох пунктів із семи, що було минулого тижня.

Загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату США, але переможця виборів визначають саме результати голосування в кожному штаті, нагадує Reuters.

Трамп, Гарріс
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