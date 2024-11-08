Міноборони: Україна виступає за створення Гуманітарного щита вздовж уздовж свого західного кордону

Україна виступає за створення Гуманітарного щита вздовж уздовж свого західного кордону, але для цього їй необхідна підтримка країн Східної Європи.
Про це на щорічному засіданні Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи заявив заступник голови Міноборони Сергій Боєв у міру наближення військ КНДР до кордонів з нашою державою.
«Північнокорейський військовий персонал уже знаходиться на територіях поблизу України. Важливо швидко відреагувати. Насамперед, це можливо завдяки підтримці України її партнерами», – зазначив він.
В першу чергу, за словами Боєва, важливо посилити можливості протиповітряної оборони України.
Також він нагадав про проєкт Гуманітарного щита, який має бути реалізований на західному кордоні нашої країни.
«Сподіваємося, що цю ініціативу буде втілено», – наголосив заступник міністра оборони.
Також Боєв звернув увагу, що багато країн південно-східної Європи мають запаси зброї радянського зразка.
«Ми закликаємо вас прискорити передачу цих систем із ваших резервів Україні. Вони зможуть надати негайний ефект на полі бою», – сказав він, звернувшись до європейських партнерів.
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