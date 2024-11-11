Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Лісовий: З 1 січня вчителям загальної середньої освіти в Україні будуть доплачувати тисячу гривень

139

З 1 січня 2025 року вчителям загальної середньої освіти в Україні будуть доплачувати тисячу гривень.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Це доплата, яка встановлюється з 1 січня 2025 року для всіх вчителів загальної середньої освіти незалежно від стажу, незалежно від того, з міста це чи з села, це щомісячна доплата до заробітної плати вчителя. Механізм — це наш внутрішній механізм, вчитель його не відчує. Ця доплата не потребує ніяких додаткових дій з боку вчителя. І тому це найбільш зручне рішення», - зазначив міністр.

За його словами, з наступного навчального року доплата становитиме вже 2 тисячі гривень.

«Ми вирішили використати наявні кошти для того, щоб зробити таку доплату на період війни в обсязі ₴1000 тисяча в цьому навчальному році, ₴2 тисячі - у наступному навчальному році. Слід зазначити, що це «чистими» на руки. Тобто в бюджеті передбачені кошти із податками - тобто це ₴1300 і ₴2600 із 1 вересня 2025 року», - зазначив Лісовий.

Лісовий
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 11 ноября 2024
Воскресенье, 10 ноября 2024
Суббота, 9 ноября 2024
Пятница, 8 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023