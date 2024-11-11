Лісовий: З 1 січня вчителям загальної середньої освіти в Україні будуть доплачувати тисячу гривень

З 1 січня 2025 року вчителям загальної середньої освіти в Україні будуть доплачувати тисячу гривень.
Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
«Це доплата, яка встановлюється з 1 січня 2025 року для всіх вчителів загальної середньої освіти незалежно від стажу, незалежно від того, з міста це чи з села, це щомісячна доплата до заробітної плати вчителя. Механізм — це наш внутрішній механізм, вчитель його не відчує. Ця доплата не потребує ніяких додаткових дій з боку вчителя. І тому це найбільш зручне рішення», - зазначив міністр.
За його словами, з наступного навчального року доплата становитиме вже 2 тисячі гривень.
«Ми вирішили використати наявні кошти для того, щоб зробити таку доплату на період війни в обсязі ₴1000 тисяча в цьому навчальному році, ₴2 тисячі - у наступному навчальному році. Слід зазначити, що це «чистими» на руки. Тобто в бюджеті передбачені кошти із податками - тобто це ₴1300 і ₴2600 із 1 вересня 2025 року», - зазначив Лісовий.
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