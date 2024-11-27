Туреччина звернулась до США щодо відмови від санкцій проти російського газпромбанку

Туреччина веде переговори з США щодо відмови від санкцій, що дозволить країні продовжувати використовувати російський газпромбанк для оплати імпорту природного газу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслана Байрактара, повідомляє Укрінформ.

“Без винятку ми не зможемо платити росії… Якщо ми не можемо заплатити, ми не зможемо купити товар”, - передає видання слова Альпарслана Байрактара.

За словами міністра, якщо виключення щодо платежів за газ не буде застосоване, то Туреччина матиме великі втрати. В Анкарі пропонують в якості прецеденту часткову відмову від санкцій, пов'язаних з Іраном.

росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, забезпечивши близько 42% її імпорту минулого року.

З посиланням на анонімні обізнані джерела, видання повідомляє, що у вівторок в Анкарі відбулися приватні переговори між російською делегацією та офіційними особами з різних турецьких міністерств щодо альтернативних методів оплати.