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Гетманцев: Рекомендуємо парламенту ухвалити законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу).

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передають Українські Новини.

"Комітет рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт N9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей", – написав він.

За словами депутата, законопроєкт передбачає ліквідацію КРАІЛ та розподіл її повноважень між профільним міністерством та новоствореним органом без колегіального статусу, а також заборону реклами азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів, та заборону спонсорства, крім спонсорства спорту.

Гетманцев, КРАІЛ
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