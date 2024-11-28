Гетманцев: Рекомендуємо парламенту ухвалити законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ (Комісії з грального бізнесу).

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передають Українські Новини.

"Комітет рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт N9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей", – написав він.

За словами депутата, законопроєкт передбачає ліквідацію КРАІЛ та розподіл її повноважень між профільним міністерством та новоствореним органом без колегіального статусу, а також заборону реклами азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів, та заборону спонсорства, крім спонсорства спорту.