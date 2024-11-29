Лубінець: Пропозиція росіян щодо обміну полоненими може бути частиною ІПСО

Заява російської пропагандистки Марії Захарової про те, що Москва готова передати 630 українських військовополонених, може бути частиною інформаційно-психологічної операції.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я розцінюю подібні заяви представників Російської Федерації як додаткове намагання запустити інформаційно-психологічну спеціальну операцію проти нашої держави. До речі, вона там називала моє прізвище. Офіційно можу сказати, що я жодних списків не отримував, мені їх ніхто не передавав. Хоча через посередників ми намагалися отримати інформацію, списки від Російської Федерації", - зазначив він.

Омбудсман наголосив, що робота щодо якнайшвидшого повернення з російського полону українських військових та цивільних ведеться постійно.