Лубінець: Пропозиція росіян щодо обміну полоненими може бути частиною ІПСО

Заява російської пропагандистки Марії Захарової про те, що Москва готова передати 630 українських військовополонених, може бути частиною інформаційно-психологічної операції.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Я розцінюю подібні заяви представників Російської Федерації як додаткове намагання запустити інформаційно-психологічну спеціальну операцію проти нашої держави. До речі, вона там називала моє прізвище. Офіційно можу сказати, що я жодних списків не отримував, мені їх ніхто не передавав. Хоча через посередників ми намагалися отримати інформацію, списки від Російської Федерації", - зазначив він.
Омбудсман наголосив, що робота щодо якнайшвидшого повернення з російського полону українських військових та цивільних ведеться постійно.
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