Трамп прокоментував помилування президентом Байденом свого сина

Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Джо Байдена помилувати його сина Гантера, назвавши це зловживанням владою. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.
Трамп вважає, що такий крок ставить під сумнів справедливість системи правосуддя.
"Чи включає помилування, яке дав Джо Гантеру, тих, кого я називаю "заручниками 6 січня", які вже кілька років перебувають в ув’язненні? Це зловживання і порушення правосуддя!" – зазначив Трамп.
Термін "заручники 6 січня" Трамп використовує для позначення учасників штурму Капітолія, яких він вважає політичними в’язнями. Він і його прихильники стверджують, що ці люди зазнали несправедливих судових переслідувань.
ДОВІДКА. У грудні 2023 року прокуратура звинуватила Гантера Байдена. Згідно з матеріалами справи, він не сплатив понад $1,4 мільйона податків, нарахованих з 2016 до 2019 року, а також подав неправдиві податкові декларації за 2018 рік, щоб уникнути сплати податків. У документах зазначено, що ці кошти були витрачені на наркотики, ескорт, подруг, дорогі готелі, оренду нерухомості, екзотичні автомобілі, одяг та інші потреби, але не на сплату податків.
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