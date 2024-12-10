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Металурги виступили проти підвищення тарифу на передачу електроенергії

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Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФа), а також асоціація Укркокс виступили проти підвищення тарифу на передачу електроенергії, яке пропонує Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це йдеться листах асоціацій до урядовців та регулятора.

Як відомо, 13 листопада НКРЕКП ухвалила проєкт постанови, який передбачає зростання з 2025 року тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 26%, з 528,57 до 665,26 грн/МВт-год.

У випадку ухвалення даного проекту тарифу річні витрати українських металургів зростуть більш ніж на 1,6 млрд грн, йдеться в листі асоціації УкрФа.

"Враховуючи те, що внаслідок війни, логістичних обмежень та падіння світового попиту та цін на продукцію ГMK, українська металургія перебуває у критичному стані. I в період енергетичної кризи, спричиненої війною, вищевказані зміни для вітчизняних металургійних підприємств призведуть до масових скорочень та, взагалі, ризику втрати стратегічно важливої галузі. Тим більш, що частина підприємств-членів Української асоціаціі виробників феросплавів знаходяться в зоні ведення бойових дій, а гірничо-збагачувальні комбінати зараз не працюють, й всі розташовані на територіях, прилеглих до тимчасово окупованих", – зазначається у зверненні асоціації до на адресу Мінекономіки, НКРЕКП, Укренерго, Міненерго та інших профільних структур.

В Укркоксі зазначили, що у разі схвалення відповідного рішення втрати коксохімічних підприємств складуть 1,3 млрд гривень на рік, а самі коксохiмiчнi пiдприємства "не мають достатнього фiнансового запасу мiцностi, щоб покрити зростаючi витрати на вci ресурси, зокрема на тариф на передачу електроенергi".

"Враховуючи вiйну, енергетичну, логiстичну кризи, складну для галузi кон’юнктуру ринку пiдвищення тарифу буде мати вкрай негативнi наслiдки для української коксохiмiчної промисловостi", – зазначається в листі Укркоксу на адресу НКРЕКП.

В асоціації вважають, що регулятор повинен запровадити мораторiй на пiдвищення тарифiв на передачу електричної енергiї до стабiлiзацiї ситуацiї в металургiйнiй та коксохiмiчнiй промисловостi.

Укркокс, НКРЕКП, УкрФа
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