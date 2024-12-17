Єврокомісар: Плануємо створити супутникову систему для альтернативи Starlink

Європейський Союз інвестує 10,6 мільярда євро ($11,13 мільярда) у створення супутникової мережі IRIS2, що складається з 290 супутників, яка забезпечить блокові зашифроване глобальне інтернет-з’єднання. Про це інформує Bloomberg.

Мета проєкту створити європейський альтернативний варіант для Starlink Ілона Маска, що має понад 6000 супутників і обслуговує клієнтів у близько 100 країнах.

На початку тижня ЄС підписав контракти на початок робіт над IRIS2, яка матиме багатоорбітальну мережу і стане повністю функціональною до 2030 року. План здійснюється через державно-приватне партнерство.

У будівництві супутникової мережі візьмуть участь три компанії: люксембурзька SES SA, французька Eutelsat SA та іспанська Hispasat SA. ЄС інвестує 6 мільярдів євро, компанії — 4,1 мільярда євро, а Європейське космічне агентство виділить 550 мільйонів євро. Контракт триватиме 12 років, і частина інвестицій залежатиме від схвалення держав-членів ЄС.

ЄС планує створити супутникову систему вартістю 10,6 мільярда євро для альтернативи Starlink Ілона Маска

Андріус Кубіліус, новий європейський комісар з оборони і космосу, назвав підписання "важливим кроком вперед" для безпеки ЄС, зазначивши, що Європа стикається з загрозами, включно з глушінням навігаційних сигналів з боку росії.

"Під час війни ми не можемо дозволити собі втратити зв'язок", – сказав він.

Starlink був істотним фактором під час війни росії проти України, де армія Києва використовувала його для проведення військових операцій. Консультативна роль Маска в майбутній адміністрації Дональда Трампа порушує додаткові питання про те, як ця роль може вплинути на операції Starlink.

"У галузі ходить така історія, що Starlink переміг, а всі інші мертві, вірно? Це неправда, – сказав генеральний директор SES Адель Аль-Салех в інтерв'ю Bloomberg. – Вони вкладають багато грошей, тому з ними дуже важко конкурувати. Однак кожна країна і кожна держава хочуть мати суверенітет і незалежність. Навіть невеликі країни прагнуть запустити супутник".

Аль-Салех заявив, що контракт IRIS2 дасть змогу таким компаніям, як SES, яка розробляє супутники, що працюють на вищій орбіті, ніж Starlink, процвітати, оскільки ЄС є їхнім "основним клієнтом".

SES та іншим компаніям також буде дозволено продавати частину своїх послуг комерційним клієнтам, а представник Європейської комісії заявив, що близько половини потужностей супутників буде зарезервовано для потреб уряду.