Станом на грудень 2024 року 57% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, - опитування

Готовність нести тягар війни серед українців поступово знижується. І станом на грудень 2024 року 57% громадян відповіли, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Такі дані нового опитування від Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зокрема соціологи КМІС регулярно запитують українців щодо цього. Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалася: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Тоді як між лютим і жовтнем 2024 року вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно - до 63%.

Тепер же, станом на перший місяць зими, 57% громадян відповіли, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. 3% опитаних заявили, що готові терпіти війну один рік, 3% - пів року, 18% - декілька місяців. Вагаються з відповіддю 18%.

Між початком жовтня і груднем 2024 року також спостерігалося незначне, але зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 57%. А частка тих, хто говорить про коротший період декілька місяців-пів року, змінилася неістотно – 21% у грудні проти 18% на початку жовтня.

Натомість з 12% до 18% стало більше тих, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти.

"Зменшення частки тих, хто готовий терпіти воєнні складнощі стільки, скільки буде потрібно, безумовно є тривожною тенденцією, яка потребує уваги влади та суспільства. Тим більше бачимо, що готовність терпіти не зводиться до соціально-економічних умов, а насправді інші фактори більш вагомі і визначають запас міцності населення", - прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.