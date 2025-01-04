Зеленський привітав Майка Джонсона з переобранням на посаду спікера Палати представників

Президент України Володимир Зеленський привітав спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона (Республіканська партія) з переобранням на посаду і зазначив, що нижня палата американського парламенту зможе зіграти вирішальну роль у встановленні міцного в Україні.

"Майбутні рішення Палати представників можуть зіграти вирішальну роль у встановленні реального і міцного миру. Український народ глибоко вдячний Конгресу та американському народу, який він представляє, за їхню постійну підтримку. Я бажаю спікеру Джонсону успіхів у його дуже важливій роботі. Нехай Господь підтримує вас у вашому служінні", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю ввечері.

Він також привітав Конгрес США 119 скликання з початком його першої законодавчої сесії.

"Двопалатна та двопартійна підтримка Конгресу США дала змогу Україні врятувати тисячі життів і запобігти переходу багатьох міст до рук російських окупантів. Разом з усіма друзями свободи в Конгресі ми продемонстрували, що мужність українського народу в поєднанні з американським лідерством може ефективно стримувати російську агресію. Для глобальної стабільності вкрай важливо, щоб Конгрес залишався непохитним і щоб обидві партії, а також усі члени, які справді цінують свободу, були єдині в захисті людських і демократичних цінностей", - додав Зеленський.