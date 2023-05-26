Джонсон: Спершу має бути воєнна перемога України, а потім переговори із росією

Перед будь-якими переговорами із росією спершу має бути воєнна перемога України.

Таку точку зору висловив експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи онлайн на Київському безпековому форумі.

"Дуже-дуже очевидно, що зараз багато людей кажуть, що розпочата путіним війна може закінчитися лише переговорами. А я кажу: «Що ж, це може бути правдою, але перед будь-якими переговорами ця війна може бути завершена, повинна, зобовʼязана бути завершена і буде завершена перемогою українців та вигнанням путінської армії і закінченням варварської спроби захопити землі України»", – сказав він.

Джонсон наголосив, що перед переговорами російські війська повинні повністю залишити територію України. Він переконаний, що Захід повинен зробити все, що може для якнайшвидшої перемоги.