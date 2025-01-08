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Мінекономіки: Фактична ціна реалізації газу в Україні у грудні збільшилася на 2,3%

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Фактична ціна реалізації газу в Україні станом на грудень 2024 року склала 15 288 грн за 1 тис. куб.м без ПДВ.

Це на 2,3% більше, ніж місяць тому, повідомляє Міністерство економіки.

За минулий рік газ подорожчав на 12,4%. Але курс долара за рік зріс на 10,7% і в доларовому вираженні зростання було мінімальним.

У ЄС ціни на природний газ перебувають на рівні $510 за 1 тис куб.м (21,6 тис. грн).

Наразі вартість палива в ЄС приблизно на 20% вища, ніж рік тому, оскільки зима в Європі цього року холодніша, ніж торік, що призводить до зростання використання газу зі сховищ.

НБУ очікує, що ціни на європейському ринку будуть поступово знижуватися внаслідок збільшення виробництва ЗПГ у світі. Насамперед у США, Катарі та Австралії.

Мінекономіки
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