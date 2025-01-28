Рютте: НАТО повинно збільшити свої оборонні витрати, які були встановлені 10 років тому

Альянс повинен збільшити свої оборонні витрати, які були встановлені 10 років тому і зараз вважаються занадто низькими через нові виклики з боку росії.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Лісабоні разом із прем'єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро, пише Reuters.

"Щоб зберегти силу НАТО, ми повинні продовжувати адаптуватися, а щоб гарантувати нашу безпеку в майбутньому, нам також необхідно нарощувати наші зусилля зараз. Це також означає, що нам потрібно більше витрачати на нашу оборону", - сказав генсек НАТО.

Рютте зазначив, що встановлена 10 років тому мета у 2% ВВП недостатня для вирішення завдань завтрашнього дня.

Водночас прем'єр Португалії підтвердив обіцянку країни досягти мети 2% до 2029 року.

Зазначається, що у 2023 році Португалія витратила 1,5% свого ВВП на зобов'язання перед НАТО.