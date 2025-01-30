ЄБА: Через збій у роботі державних реєстрів бізнес не встиг оновити статус критичності своїх підприємств

Через збій у роботі державних реєстрів бізнес не встиг оновити статус критичності своїх підприємств і просить продовжити на 2 місяці чинні бронювання працівників.

Відповідне звернення до уряду оприлюднила Європейська Бізнес Асоціація, передає Укрінформ.

«Європейська Бізнес Асоціація звертається до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня. Це обумовлено тим, що після кібератак наприкінці 2024 року і досить тривалого відновлення державних реєстрів системи бронювання та, найголовніше, надання компаніям статусу критичних не працювали увесь цей час», - йдеться в повідомленні.

В асоціації зауважують, що зупинка реєстрів призвела до того, що більшість органів влади зі значним запізненням затвердили свої галузеві та регіональні критерії. Через це на рівні міністерств та місцевих органів влади накопичилась велика черга заявок на отримання такого статусу. Відтак, існує ймовірність того, що до 28 лютого державний апарат не зможе опрацювати усі заявки і надати відповідний статус усім дійсно критичним підприємствам.

Окрім того, в ЄБА вважають, що юридична прогалина в критеріях та порядку надання критичності в частині подання податкової звітності за IV квартал 2024 року може стати причиною великої кількості відмов у наданні такого статусу. Оскільки заявки на критичність подаються в січні, а податкова звітність за IV квартал 2024 року – у другій половині лютого.

«Відповідно, необхідно внести термінові зміни в критерії та порядок надання критичності, а саме дозволити подавати звітність за останній звітний період, по якому вичерпані встановлені Податковим кодексом строки подання звітності, зокрема протягом січня і лютого 2025 року подавати звіт за III квартал 2024 року», - додають в ЄБА.