Рютте: Майбутня квота витрат на оборону країн НАТО становитиме значно більше 2% ВВП

Майбутня квота витрат на оборону країн НАТО становитиме значно більше 2% ВВП. Рішення по розміру внеску буде прийняте в найближчі місяці.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише РБК-Україна з посиланням на Welt.
За його словами, партнери по Альянсу приймуть рішення щодо точних деталей оцінки (відсоткового внеску від ВВП на оборону, - ред) в найближчі місяці, "з огляду на наступний саміт НАТО в Гаазі у червні".
"Але я можу вас запевнити в одному: це буде набагато, набагато, набагато більше 2%", - сказав він.
Як пише видання, на саміті дипломати очікують "запеклих переговорів щодо вищої мети" - спочатку 3 або 3,5%, тому у цьому контексті Рютте закликав партнерів по Альянсу до більшої солідарності.
"НАТО має триматися разом як Альянс. Але тягар має бути справедливо розподілений між Європою, Канадою та США. Щоб американці не платили занадто багато, а ми не платили занадто мало", - констатував генсек.
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