Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Мінцифри започатковує в Україні WinWin AI Center of Excellence

96

Міністерство цифрової трансформації започатковує в Україні WinWin AI Center of Excellence, що спеціалізуватиметься на розробці та впровадженні рішень із застосуванням штучного інтелекту у сфері державного управління.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Центр зосередиться на розробці та впровадженні штучного інтелекту в GovTech-проєктах і ключових сферах життя українців, зокрема в обороні, медицині, освіті та бізнесі, а WINWIN AI Center of Excellence об'єднає провідних міжнародних та українських технологічних експертів для вивчення кращих світових практик і розробки інноваційних рішень.

В пресслужбі зазначили, що мають на меті амбітну мету — до 2030 року увійти в топ-3 країни світу за рівнем інтеграції та впровадження AI-рішень.

Для цього вже зараз визначили пріоритетні напрями.

Серед ключових цілей:

  • розробка національної AI-стратегії та програми інвестування в дослідження й розробку AI-рішень;
  • створення найсприятливішого у світі правового середовища для розвитку;
  • щорічне зростання кількості AI-стартапів щонайменше на 50%;
  • зміцнення позицій України як країни з найбільшою кількістю AI-розробників і спеціалістів у Європі.

В пресслужбі повідомляють, що WINWIN AI Center of Excellence стане драйвером створення ШІ-інновацій для досягнення глобальної мети.

Кключові завдання центру на рік:

  • розробити національну мовну модель LLM для державних сервісів;
  • створити механізм розробки пілотних AI-рішень;
  • запустити AI-інкубатор та випустити мінімум три ШІ-продукти;
  • інтегрувати ШІ в "Дію" та "Мрію".

Очолили новостворений центр Данило Цьвок, який понад 10 років займався інноваціями і менеджментом масштабних проєктів та Дмитро Овчаренко — архітектор і технічний директор з майже 20-річним досвідом.

Мінцифри
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 5 февраля 2025
Вторник, 4 февраля 2025
Понедельник, 3 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023