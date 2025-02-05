Мінцифри започатковує в Україні WinWin AI Center of Excellence

Міністерство цифрової трансформації започатковує в Україні WinWin AI Center of Excellence, що спеціалізуватиметься на розробці та впровадженні рішень із застосуванням штучного інтелекту у сфері державного управління.
Про це інформує пресслужба Мінцифри.
Центр зосередиться на розробці та впровадженні штучного інтелекту в GovTech-проєктах і ключових сферах життя українців, зокрема в обороні, медицині, освіті та бізнесі, а WINWIN AI Center of Excellence об'єднає провідних міжнародних та українських технологічних експертів для вивчення кращих світових практик і розробки інноваційних рішень.
В пресслужбі зазначили, що мають на меті амбітну мету — до 2030 року увійти в топ-3 країни світу за рівнем інтеграції та впровадження AI-рішень.
Для цього вже зараз визначили пріоритетні напрями.
Серед ключових цілей:
В пресслужбі повідомляють, що WINWIN AI Center of Excellence стане драйвером створення ШІ-інновацій для досягнення глобальної мети.
Кключові завдання центру на рік:
Очолили новостворений центр Данило Цьвок, який понад 10 років займався інноваціями і менеджментом масштабних проєктів та Дмитро Овчаренко — архітектор і технічний директор з майже 20-річним досвідом.
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