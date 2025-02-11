Лубінець: Українці за кордоном можуть подавати заявки до міжнародного Реєстру збитків

Українські біженці, які перебувають за кордоном, можуть подавати заявки до міжнародного Реєстру збитків. Така можливість доступна через портал або застосунок держпослуг "Дія".
Про те, як і хто може подати заявку, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.
Омбудсмен повідомив, що міжнародний Реєстр збитків спеціально створили для фіксації доказів та даних про збитки, втрати чи шкоду, завдану внаслідок агресії рф проти України.
За словами Лубінця, право подати заявки мають повнолітні українські громадяни, зокрема ті, які перебувають за кордоном, якщо є в наявності:
Зараз заяви реєструють від таких категорій громадян:
У найближчому майбутньому стане доступна можливість подачі заяв за 12 новими категоріями, серед яких:
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023