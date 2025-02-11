Лубінець: Українці за кордоном можуть подавати заявки до міжнародного Реєстру збитків

Українські біженці, які перебувають за кордоном, можуть подавати заявки до міжнародного Реєстру збитків. Така можливість доступна через портал або застосунок держпослуг "Дія".

Про те, як і хто може подати заявку, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

Омбудсмен повідомив, що міжнародний Реєстр збитків спеціально створили для фіксації доказів та даних про збитки, втрати чи шкоду, завдану внаслідок агресії рф проти України.

За словами Лубінця, право подати заявки мають повнолітні українські громадяни, зокрема ті, які перебувають за кордоном, якщо є в наявності:

ідентифікаційний код;

електронний підпис.

Зараз заяви реєструють від таких категорій громадян:

українці, житло яких пошкоджене або зруйноване;

члени родини осіб, які загинули внаслідок збройної російської агресії.

У найближчому майбутньому стане доступна можливість подачі заяв за 12 новими категоріями, серед яких: