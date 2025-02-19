НКРЕКП розпочала розслідування щодо можливих маніпуляцій однієї з компаній на енергетичному ринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала розслідування щодо можливих маніпуляцій компанії "Енергія-1" на енергетичному ринку. Про це пише ExPro із посиланням на результати засідання.
Зазначається, що це перше розслідування від НКРЕКП щодо маніпуляцій.
"Ми не називаємо нікого маніпуляторами. Це початок процедури. Це перший кейс, який в нас порушується за новим законом про REMIT і стосується маніпулювання. Це доволі складне розслідування, ми його проводимо з урахуванням позиції компанії. Попередні висновки робити ще передчасно", – зазначив член НКРЕКП Олександр Формагей під час засідання.
В обґрунтуванні до проєкту постанови йдеться, що під час проведення попереднього дослідження з’ясовано, що ТОВ "Енергія-1" у період з 1 по 5 листопада 2024 року розміщувало заявки на розвантаження на балансувальному ринку за цінами, що значно перевищують ринкові.
НКРЕКП додала, що в результаті цього відбулася значна зміна маржинальної ціни на балансувальну електроенергію та розрахункової ціни небалансів, що мало ознаки штучного впливу на ціну.
"У середньому за досліджений період ціни пропозицій ТОВ "Енергія-1" перевищували середньозважені на 1617 %. Таким чином, спостерігається значне відхилення ціни пропозицій ТОВ "Енергія-1" від ринкових трендів", – йдеться в обґрунтуванні.
Активації генерувального обладнання компанії, як постачальника послуг з балансування, в п’яти розрахункових періодах з 1 по 5 листопада 2024 року "призвели до формування маржинальної ціни на балансувальну енергію на розвантаження (у трьох періодах на рівні 10 000 грн за 1 МВт*год і у двох періодах до 8 250 грн за 1 МВт*год)", наголошують у НКРЕКП.
Регулятор встановив, що дії компанії "Енергія-1" містять ознаки зловживання на оптовому енергетичному ринку.
За даними аналітичної системи YouControl, Енергія-1 входить до групи родини Льовочкіних. Керівником компанії є Тетяна Винниченко. Кінцеві бенефіціари – Ігор Тинний та Юлія Львочкіна.
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