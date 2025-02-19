Скасування голосування за голову ВРП нормалізує відносини між ОП та адміністрацією Трампа, — Магда

Скасування голосування за посаду голови Вищої ради правосуддя (ВРП) може стати важливим кроком для нормалізації відносин між Офісом президента України та адміністрацією Дональда Трампа.
Таку думку висловив український політичний експерт Євген Магда на своїй сторінці у Facebook.
За словами Магди, поведінка Трампа на світовій арені створила ситуацію глобальної турбулентності, у центрі якої опинилася Україна. У нових реаліях Київ має демонструвати ефективність і готовність до діалогу з Вашингтоном, спираючись на американські інтереси.
“Ми зараз перебуваємо в ‘оці’ ідеального геополітичного шторму. За таких умов Україні потрібно демонструвати свою суб’єктність і здатність діяти тут і зараз,” — зазначив експерт.
Магда наголосив, що одним із ключових факторів є призупинення адміністрацією Трампа діяльності USAID. Цей крок, спрямований на скорочення витрат і усунення інструментів впливу Демократичної партії США, вже позначився на низці процесів, зокрема на реформах у судовій системі України.
“Вибори голови ВРП, заплановані на 20 лютого, могли б стати сигналом готовності України до діалогу. Однак існує ризик, що цей процес буде сприйнятий адміністрацією Трампа як продовження впливу USAID, що лише ускладнить комунікацію з Вашингтоном,” — пояснив Магда.
Експерт також звернув увагу, що серед найближчого оточення Трампа значну частину становлять адвокати. Це робить питання незалежності судової влади важливими, але лише за умови, якщо вони подаються через призму американських інтересів, а не як продовження попередніх стратегій.
“Скасування або перенесення голосування у ВРП дозволить уникнути двозначних інтерпретацій з боку США та стане демонстрацією того, що Україна готова підлаштовувати свої кроки під нову реальність у Білому домі. Це прагматичний крок, який може перезапустити стратегічний діалог із Вашингтоном,” — підсумував Магда.
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