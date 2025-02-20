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НБУ: Частина коштів, які заходять в Україну з-за кордону як іноземні інвестиції, насправді не є іноземними

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Національний банк назвав країни, через які український бізнес найчастіше реінвестує раніше виведені за кордон кошти в бізнес на території України.

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит Delo.ua.

За даними фінрегулятора, найбільші обсяги таких операцій в 2024 році здійснювались через Кіпр, Нідерланди, Швейцарію та Австрію. Мова йде про так звані операції round tripping.

В Національному банку пояснили, що частина коштів, які заходять в Україну з-за кордону як прямі іноземні інвестиції (ПІІ), насправді не є іноземними. Мова йде про кошти українського бізнесу, виведені раніше з України. Це так звані операції round tripping – направлення резидентами за кордон коштів, які потім повертаються в країну у вигляді прямих іноземних інвестицій.

В 2022 році відтік коштів з України за такими операціями склав $600 млн. Але вже 2023 року в Україну через операції round tripping повернулось $400 млн. Це склало 38,1% від загального припливу прямих іноземних інвестицій в Україну того року. За 2024 рік Нацбанк ще не оприлюднив статистику.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну скоротився в рази порівняно з довоєнним рівнем. Так, в перший рік великої війни в Україну зайшло лише $200 млн ПІІ. Для порівняння, в 2021 році Національний банк оцінював чистий приплив прямих іноземних інвестицій в країну на рівні $6 млрд. Отже відбулось 30-кратне падіння.

Однак починаючи з 2023 року поліпшення фінансових результатів підприємств та заборона на виплату дивідендів зумовили збільшення обсягів реінвестування доходів, що позитивно вплинуло на обсяги інвестицій. В результаті, 2023 року чистий приплив ПІІ збільшився до $4,4 млрд, з них 3,4 млрд – це реінвестування доходів.

Починаючи з другої половини 2024 року обсяги реінвестування доходів зменшилися, що зумовлено дозволом на часткову виплату дивідендів. За попередніми даними НБУ, чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2024 році склав $3,8 млрд, з яких 2,4 млрд – це реінвестування доходів.

Сумарно за 2022-2024 роки прямі іноземні інвестиції в Україну склали $8,4 млрд. 72% цього припливу ($6,1 млрд) сформовано за рахунок реінвестування доходів, з них банками – 2,4 млрд, підприємствами – 3,7 млрд.

Отже, зазначають в НБУ, протягом 2022-2024 років приплив прямих іноземних інвестицій в економіку України значною мірою визначався обсягами реінвестування доходів іноземними компаніями, які вже працюють в Україні.

Разом з тим Національний банк відзначає поступове збільшення чистого припливу акціонерного капіталу (крім реінвестування доходів). Якщо у 2022 році його обсяг становив $440 млн, а у 2023 році – 651 млн, то за 2024 рік він зріс до $954 млн. Кошти переважно надходили до підприємств оптової торгівлі, операцій з нерухомим майном та переробної промисловості.

НБУ, інвестиції
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