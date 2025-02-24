Зеленський: Влада США не озвучувала погрози офіційному Києву про можливість блокувати роботу Starlink

Представники влади США не озвучували погрози офіційному Києву про можливість блокувати роботу станцій супутникового інтернету Starlink на території України. Проте українська сторона має бути готова до такого сценарію.
Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції 23 лютого.
Так глава держави відповів на запитання щодо можливої загрози з боку Вашингтона блокувати роботу Starlink (проєкт американської компанії SpaceX, власником якої є наближений до президента США Дональд Трампа Ілон Маск), або обмежити надання розвідданих або інші дії по припиненню допомоги.
"Відповім, але не на всі. Щодо Starlink-ів, тощо. Натяків не було, в медіа це бачили. Повинні бути готові? Так", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що відповідні інституції "над цим працюють".
"Вважаю, що відключати нас від Starlink не правильно. Тисячі систем - це лікарні, садочки, школи. Там без "Старлінків" буде складно, це гуманітарний виклик для нас", - звернув увагу президент.
Разом з тим Зеленський акцентував, що плата західними партнерами за користування "Старлінками" Україною продовжується.
"Ми сплачуємо гроші за це, дякую партнерам, Польща і Німеччина платять за це. Це не безкоштовна технологія, ми щомісячно платимо ренту. Тому будемо вважати, що поки нема таких ризиків, що це тільки в медіа. Але хто проінформований, той озброєний", - констатував президент.
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