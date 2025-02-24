Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Зеленський: Влада США не озвучувала погрози офіційному Києву про можливість блокувати роботу Starlink

117

Представники влади США не озвучували погрози офіційному Києву про можливість блокувати роботу станцій супутникового інтернету Starlink на території України. Проте українська сторона має бути готова до такого сценарію.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції 23 лютого.

Так глава держави відповів на запитання щодо можливої загрози з боку Вашингтона блокувати роботу Starlink (проєкт американської компанії SpaceX, власником якої є наближений до президента США Дональд Трампа Ілон Маск), або обмежити надання розвідданих або інші дії по припиненню допомоги.

"Відповім, але не на всі. Щодо Starlink-ів, тощо. Натяків не було, в медіа це бачили. Повинні бути готові? Так", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що відповідні інституції "над цим працюють".

"Вважаю, що відключати нас від Starlink не правильно. Тисячі систем - це лікарні, садочки, школи. Там без "Старлінків" буде складно, це гуманітарний виклик для нас", - звернув увагу президент.

Разом з тим Зеленський акцентував, що плата західними партнерами за користування "Старлінками" Україною продовжується.

"Ми сплачуємо гроші за це, дякую партнерам, Польща і Німеччина платять за це. Це не безкоштовна технологія, ми щомісячно платимо ренту. Тому будемо вважати, що поки нема таких ризиків, що це тільки в медіа. Але хто проінформований, той озброєний", - констатував президент.

Starlink, Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 24 февраля 2025
Воскресенье, 23 февраля 2025
Суббота, 22 февраля 2025
Пятница, 21 февраля 2025
Четверг, 20 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023