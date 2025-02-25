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ДМС: У січні 2025 року Китай був основним постачальником трансформаторів в Україну

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Обсяг імпорту трансформаторів, котушок індуктивності та дроселів в Україну в січні 2025 року досяг $127,9 млн, що майже в 6 разів перевищує показник січня 2024 року.

Про це свідчить статистика Державної митної служба (ДМС), пише delo.ua з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За данними ДМС, Китай був основним постачальником цієї продукції – на $116,07 млн (90,75% всього імпорту цих товарів), тоді як роком раніше з цієї країни було ввезено трансформаторів і дроселів на $12,9 млн (59,7%). Тобто їх ввезення минулого місяця зросло майже в дев'ять разів. Трансформатори також імпортувалися з Туреччини (на $4,5 млн) та США (на $1,75 млн).

У січні-2024 в переліку найбільших країн-імпортерів, крім Китаю, були Чехія ($1,9 млн) та Італія (майже $1 млн).

Водночас Україна сама експортувала трансформатори, котушки індуктивності та дроселі переважно до Угорщини, Німеччини та Азербайджану. У січні 2025 року обсяг експорту склав $2,05 млн, що більше, ніж $1,24 млн у січні 2024 року.

Крім того, згідно зі статистичними данними, імпорт в Україну трансформаторів, котушок індуктивності та дроселів у 2024 році зріс більш ніж вдвічі порівняно з 2023 роком – до $596,11 млн, при цьому з Китаю їх було ввезено у 2,5 рази більше – на $400,48 млн.

ДМС
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