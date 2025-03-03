ОПУ: Перемір’я повинно початися з обміну полоненими та поверненням незаконно вивезених в росію дітей

Обмін полоненими та повернення незаконно вивезених в росію дітей мають передувати перемир'ю.
Про це йдеться в заяві Офісу президента України (ОПУ) за результатами саміту в Лондоні.
"Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір росії щодо миру", - йдеться в повідомленні.
В ОП зазначили, що на саміті в Лондоні обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також - збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.
"Рішення щодо санкцій проти росії, включно з замороженими російськими активами, залишатимуться на столі, допоки не буде встановлений стійкий мир. Крім того, є чітка позиція, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії", - зазначили в Офісі президента.
Також лідери обговорили важливість ролі США для забезпечення достатньої підтримки та спільної роботи заради закінчення війни і трансатлантичної єдності. Триває розробка плану на основі пропозицій Франції та Великої Британії.
Наступна зустріч європейських лідерів відбудеться вже найближчим часом, на ній буде представлено новий посилений оборонний план для Європи.
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