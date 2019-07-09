Офис президента Украины завел официальный канал в Telegram

Офис президента Украины запустил официальный канал в Telegram, о чем сообщается на Facebook-странице представительства главы украинского государства.

«Официальный канал Офиса президента запущен в мессенджере Telegram. Подписывайтесь, чтобы получать новости наиболее удобным для вас образом», — указано в сообщении.

В информации о канале указывается, что он был создан 4 июля и по состоянию на утро вторника в нем состоят 1,5 тыс. участников.

Официальные каналы ОПУ, помимо Facebook также присутствуют на таких ресурсах как Twitter и YouTube.

Напомним, что Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины (указ № 417/2019 от 20 июня).