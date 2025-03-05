Президентка Мексики: Ми запровадимо мита у відповідь на 25% тарифи США

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила, що країна запровадить мита у відповідь на 25% тарифи США. Перелік товарів, яких це торкнеться, буде оголошено в неділю під час публічного заходу в центрі Мехіко.Про це інформує AP у вівторок, 4 березня.

Шейнбаум розкритикувала рішення США, наголосивши, що воно безпідставне та завдасть шкоди громадянам обох країн. Вона також відкинула звинувачення Білого дому в нібито "неприйнятних зв’язках" мексиканського уряду з наркокартелями, назвавши їх безпідставними.

"Ми не хочемо економічного конфлікту. Це рішення зашкодить і американським, і мексиканським громадянам, зупинить створення робочих місць та підвищить ціни на товари", - заявила Шейнбаум.

Канада вже оголосила про відповідні мита на понад $100 млрд американських товарів, а Китай з 10 березня запровадить 15% тарифи на ключові американські агропродукти.

Торговельне протистояння між США та його партнерами загострюється, і поки що перспективи для врегулювання конфлікту залишаються невизначеними.