Армия США получила разрешение применять оружие на границе с Мексикой

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Белый дом в лице руководителя аппарата Джона Келли дал ему четкие полномочия использовать на границе с Мексикой военных для защиты пограничников и таможенников, а в случае необходимости применять оружие. Слова главы Пентагона приводит агентство Associated Press.
При определенных обстоятельствах это может означать, что войска будут посланы на задержание мигрантов в случае беспорядков или проявления насилия в отношении сотрудников пограничных служб, отмечает агентство. По словам Мэттиса, на задержание в таких случаях будут уходить «минуты, а не часы».
«Мы будем информировать вас обо всех новых миссиях и численности военных отправленных к границе, по мере того как будут приняты эти решения», — сказал глава Пентагона.
Напомним, что в октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить на границу с Мексикой американские войска для сдерживания каравана мигрантов из Центральной Америки. Позднее Пентагон утвердил соответствующий запрос Министерства внутренней безопасности (DHS). До сих пор миссия насчитывала примерно 5,8 тыс. американских военных. Их обязанности пока в основном заключались в том, чтобы возводить временные барьеры, натягивать проволоку вдоль границы, а также заниматься перевозкой сотрудников погранслужб.
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