В администрации Трампа готовятся к введению режима ЧП на юге США

Администрация США подготовила проект декларации президента страны Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения вдоль южной границы с Мексикой и выделении из госбюджета около $7 млрд на возведение пограничной стены. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы Белого дома, оказавшиеся в распоряжении телеканала.
«Огромное количество иностранцев, которые незаконно въезжают в Соединенные Штаты каждый день, представляет прямую угрозу безопасности нашей страны и создает чрезвычайное положение», — говорится в президентской декларации.
По словам источника телеканала в правительстве США, последние правки в документ были внесены на прошлой неделе. Согласно последнему рассматриваемому Вашингтоном варианту, для финансирования проекта могут привлечь $681 млн от министерства финансов (из фонда конфискованных средств преступников), $3,6 млрд — от министерства обороны на военное строительство, $3 млрд — от фонда инженерных работ Пентагона, и еще $200 млн — из бюджета министерства внутренней безопасности.
В случае введения режима ЧП строительством пограничных укреплений займется корпус военных инженеров армии США.
Тем не менее, как передает CNN, если Трамп даст этой декларации ход, ее действие могут попытаться приостановить члены конгресса от Демократической партии, также не исключены и обращения в суд. Оппоненты идеи строительства стены настаивают, что президент не может использовать введение ЧП для использования средств налогоплательщиков на строительство пограничного сооружения.
Советники Трампа предупредили, что принятие этой декларации может привести к судебным разбирательствам — части стены придется строить на частной земле.
Дональд Трамп добивается от конгресса выделения из бюджета $5,7 млрд на строительство стены на границе в Мексикой, против чего выступают демократы. Из-за этого спора конгресс отказывается согласовывать финансирование деятельности госорганов, что привело к приостановке их работы.
В четверг для того, чтобы остановить шатдаун, в Сенате рассмотрели два конкурирующих между собой законопроекта о восстановлении работы американского правительства. Обе инициативы не набрали необходимого количества голосов.
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