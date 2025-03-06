Експерт: регуляторні обмеження на ринку електроенергії суттєво стримують закупівлю з-за кордону

Пропускна здатність міждержавних перетинів між Україною та країнами ЄС дозволяє імпортувати до 2,1 ГВт електроенергії, однак регуляторні обмеження суттєво стримують закупівлю з-за кордону.

Про це заявив директор спеціальних проєктів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

"У нас є певні, скажімо так, нормативні обмеження на купівлю більших обсягів електричної енергії. Адже не секрет, що пропускна здатність міждержавних перетинів між Україною та 5 державами Європи становить 2,1 ГВт електричної енергії. Тобто, це стільки можна годин закуповувати, якщо, звісно, такі обсяги є у європейців. Але ось ця пропускна здатність вона в лютому використовувалась на третину", – зазначив Рябцев.

За його словами, встановлені прайс-кепи суттєво обмежують доступ до імпортної електроенергії, що має вирішальне значення для стабілізації енергосистеми України.

«Ці так звані граничні ціни або прайс-кепи достатньо суттєво обмежують можливості українського бізнесу», – наголосив експерт.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що наявна система прайс-кепів значно обмежує можливості для комерційного імпорту електроенергії, що є критично важливим для стабілізації ринку в умовах зупинки роботи атомних блоків влітку.