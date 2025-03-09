Bloomberg: США відхилили пропозицію створити робочу групу з моніторингу порушення санкцій "тіньовим флотом" рф

Сполучені Штати відхилили пропозицію Канади створити в рамках G7 робочу групу з моніторингу порушення санкцій "тіньовим флотом" рф, повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназвані джерела і проєкт резолюції G7, з яким ознайомилось видання.
Канада, яка цього року головує в G-7, наступного тижня прийматиме саміт міністрів закордонних справ у Шарлевуа, в Квебеку.
"На переговорах щодо формулювання спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання щодо росії, сказали люди, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання", - пише Bloomberg.
Окрім накладення вето на пропозицію Канади створити робочу групу для моніторингу порушень санкцій, проект заяви G-7, з яким ознайомився Bloomberg News, свідчить про те, що США наполягали на вилученні слова "санкції", а також формулювання про "здатність росії підтримувати війну" в Україні, замінивши його на "отримувати прибутки".
"Комюніке G-7 не є остаточним, доки не буде опубліковане на основі консенсусу, і переговори все ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту", - зазначає Bloomberg.
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