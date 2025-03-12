Більшість українців переконані, що росія має наміри знищити Україну, - опитування

Більшість українців (87%) переконані, що росія має наміри знищити Україну та не планує зупинятися на вже тимчасово окупованих територіях.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у період з 14 лютого до 4 березня 2025 року.
Як йдеться в опитуванні, близько 66% людей думають, що зараз метою росії є знищення України.
Зокрема, росія хоче або здійснити фізичний геноцид українців (28%), захопити всю або більшість території України, знищити українську державність і націю (вважають близько 38%).
Ще 14% опитаних переконані, що росія прагне захопити всю або більшість населених пунктів та встановити маріонетковий уряд. А 7% людей думають, що рф хоче взяти під контроль весь Донбас, Херсонську і Запорізьку області.
«Лише 4% вважають, що росія прагне лише зберегти вже окуповані території. 3% обрали варіант, що росія хоче лише “денацифікувати” і демілітаризувати Україну. Інші 7% не змогли відповісти на запитання», – йдеться в опитуванні.
У результатах опитування зазначають, що у всіх регіонах України абсолютна більшість (від 80% на сході та півдні до 89-90% на заході та в центрі) вважають, що росія не зупиниться на вже окупованих територіях.
Близько 70% на Заході, 68% – у Центрі, 62% – на Півдні вважають, що росія хоче здійснити фізичний геноцид або знищити українську державність і націю. На Сході показник також високий – 46%.
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