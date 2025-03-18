Експерт: Борговий тягар в енергетиці продовжує зростати та вже перевищив 100 млрд грн

Загальний борговий тягар в енергетиці продовжує зростати та вже перевищив 100 млрд грн. Це стосується не лише електроенергетики, а й газопостачання. Про це заявив директор спеціальних проектів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

«Дуже складною, дуже гострою залишається боргова проблема. Всі борги, якщо їх сумувати, вони сягають вже понад 100 мільярдів гривень в різних галузях, не лише в електричній енергетиці, але й в газопостачанні», – сказав експерт.

За його словами, критичною проблемою залишається відсутність джерел для погашення боргів, оскільки єдиним джерелом надходжень для багатьох енергетичних компаній є сплата за електроенергію та газ.

«Якщо цих коштів немає, то і не буде чим гасити борги», – пояснив він. Рябцев наголосив, що без термінових дій з боку уряду та енергетичного регулятора ситуація тільки погіршуватиметься. «Тому зараз Кабінетом міністрів не потрібно розслаблятися і думати про те, що все позаду, не потрібно нічого робити. З боргами ніхто нічого не зробить, якщо це не зробить Кабінет міністрів і енергетичний регулятор НКРЕКП», – підкреслив експерт.

Він додав, що низку важливих рішень для врегулювання проблеми вже було ухвалено, але їх реалізація затягується та супроводжується порушеннями процедур.

«Низку рішень вже було ухвалено, але настільки все це відбувається повільно і з такими порушеннями чинних нормативних документів, зокрема, регламенту Верховної Ради України, регламенту Кабінету міністрів України, що це відкриває достатньо широке поле для подальших оскаржень дуже важливих і дуже потрібних рішень, які чекає ринок, точніше навіть ринки, ну і всі споживачі», – заявив Рябцев.