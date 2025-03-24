Мінцифри планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухові речовини

Міністерство цифрової трансформації планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухові речовини.
Про це в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідаючи на питання, що сьогодні створюється з того, що просто зараз нищить росіян на полі бою за допомогою проєктів саме Мінцифри, передає Укрінформ.
«Ми продовжуємо фінансувати грантові програми, які стосуються ракет. Це пріоритет у цьому році. Також плануємо запустити грантову програму окремо для заводів, які виробляють вибухові речовини. Також зараз наш фокус — це дрони, які працюють на оперативну глибину, дрони по типу «ланцет». Вони є важливими, рої дронів, інтеграція штучного інтелекту», - зазначив міністр.
За його словами, мова йде і про наземні платформи, які працюють на логістику, на першу лінію, які підвозять і боєприпаси й інші важливі речі для українських військових.
«Нині активно продовжує розвиватися напрямок РЕБу. Тобто кожні три місяці відбуваються якісь кардинальні зміни в тій чи іншій технології. Тому ми намагаємося реагувати на всі зміни, які відбуваються, але звичайно, що ракетна програма є важливим стабільним пріоритетом», - запевнив Федоров.
Відповідаючи на питання, чи відбувається вже зараз виробництво вибухівки, зокрема, приватними компаніями, очільник Міністерства цифрової трансформації сказав, що наразі, якщо він не помиляється, є як мінімум 40 приватних компаній, які займаються виробництвом.
«Це виробники боєприпасів, компанії, які займаються виготовленням вибухових речовин. І з кожним місяцем, кварталом кількість компаній збільшується. Ми запускаємо грантову програму, яка дозволить отримати безповоротні гранти для виробників і масштабувати своє власне виробництво. Дуже багато чого відбувається інноваційного саме у виробництві вибухових речовин», - заявив віцепрем'єр-міністр.
Окремо Федоров зазначив, що наразі вони працюють над новим проєктом «Дія.Invest».
«Це, по суті, можливість запустити венчурний фонд для інвестування в українські стартапи. І в цьому році ми плануємо прийняти законопроєкт, який дозволить запустити «Дія.Invest», - сказав він.
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