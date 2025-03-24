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Українцям нагадали про податок на подарунки

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Більшість українців легковажно ставляться до сплати податків за подарунки - не декларують такі доходи через складність контролю. Але якщо подарунок оформлений через нотаріуса (наприклад, нерухомість), податкова про це дізнається автоматично.

Українське законодавство передбачає санкції за ухиляння від сплати податків на подарунки. Як передбачено ст. 111 Податкового кодексу України, за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються усі види юридичної відповідальності: фінансова, адміністративна та кримінальна.

Якщо обдарований не сплатив податок у встановлений термін (до 1 серпня), законом передбачені наступні санкції:

  • 5% штрафу від несвоєчасно погашеної суми в разі затримки до 30 календарних днів;
  • 10% штрафу – за затримки понад 30 календарних днів;
  • 25% - за умисну несплату або несвоєчасну сплату грошового зобов'язання (для застосування штрафу в 25 % контролюючий орган має встановити в діянні платника податків і вину, і умисел);
  • у разі повторного вчинення особою протягом 1095 календарних днів або прострочення на понад 90 календарних днів накладають штраф у розмірі 50% від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання.

Якщо сума несплаченого податку перевищує 1,3 млн гривень, це може кваліфікуватися як ухилення від сплати податків і передбачати кримінальну відповідальність (ст. 212 ККУ) за яке обдарованому "світить" штраф від 85 000 до 425 000 гривень або обмеження волі.

податок, подарунки
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