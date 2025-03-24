Українцям нагадали про податок на подарунки

Більшість українців легковажно ставляться до сплати податків за подарунки - не декларують такі доходи через складність контролю. Але якщо подарунок оформлений через нотаріуса (наприклад, нерухомість), податкова про це дізнається автоматично.
Українське законодавство передбачає санкції за ухиляння від сплати податків на подарунки. Як передбачено ст. 111 Податкового кодексу України, за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються усі види юридичної відповідальності: фінансова, адміністративна та кримінальна.
Якщо обдарований не сплатив податок у встановлений термін (до 1 серпня), законом передбачені наступні санкції:
Якщо сума несплаченого податку перевищує 1,3 млн гривень, це може кваліфікуватися як ухилення від сплати податків і передбачати кримінальну відповідальність (ст. 212 ККУ) за яке обдарованому "світить" штраф від 85 000 до 425 000 гривень або обмеження волі.
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