Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Начальник Генштабу ЗС Британії відвідав Китай для переговорів з військовим керівництвом

148

Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін цього тижня відвідав Китай для переговорів з військовим керівництвом країни.

Про це стало відомо з пресрелізу Міністерства оборони Китаю, пише "Європейська правда".

Радакін під час візиту до Пекіна зустрівся з Лю Чженлі – начальником об'єднаного штабу Народно-визвольної армії Китаю, який також є членом Центральної військової комісії.

"Сторони провели поглиблений обмін думками щодо відносин між двома країнами та їхніми збройними силами, ситуації на міжнародній арені та питань, що становлять спільний інтерес, а також обмінялися думками щодо посилення обмінів та співробітництва між двома збройними силами", – ідеться в повідомленні.

Радакін
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 11 апреля 2025
Четверг, 10 апреля 2025
Среда, 9 апреля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023