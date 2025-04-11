Начальник Генштабу ЗС Британії відвідав Китай для переговорів з військовим керівництвом

Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін цього тижня відвідав Китай для переговорів з військовим керівництвом країни.

Про це стало відомо з пресрелізу Міністерства оборони Китаю, пише "Європейська правда".

Радакін під час візиту до Пекіна зустрівся з Лю Чженлі – начальником об'єднаного штабу Народно-визвольної армії Китаю, який також є членом Центральної військової комісії.

"Сторони провели поглиблений обмін думками щодо відносин між двома країнами та їхніми збройними силами, ситуації на міжнародній арені та питань, що становлять спільний інтерес, а також обмінялися думками щодо посилення обмінів та співробітництва між двома збройними силами", – ідеться в повідомленні.