25 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10225-д, який має врегулювати обіг криптоактивів, а також встановити правила оподаткування операцій з ними. Закон почне працювати з середини 2027 року.

За документ у другому читанні та в цілому проголосував 271 народний депутат.

Другому читанню законопроєкту передували тривалі дискусії за участю Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Міністерства цифрової трансформації, представників ринку та депутатів.

Як передає Громадське радіо, детально про закон, який легалізує криптоактиви в Україні, розповіла «Економічна правда».

Закон встановить класифікацію видів віртуальних активів (токенів), які обертатимуться в Україні:

EMT (Electronic money tokens) — токени, забезпечені грошовими фондами, які розташовані на території України (іншими словами — за кожною віртуальною гривнею таких активів має стояти реальна гривня на рахунках, існування якої може підтвердити регулятор);

ART (Asset related tokens) — токени, забезпечені іншими активами (наприклад, іноземною валютою, акціями чи облігаціями); до них можна віднести популярні стейблкоїни, зокрема USDT;

Other — усі інші криптоактиви, зокрема популярні криптовалюти Bitcoin та Ethereum.

Закон передбачає обов’язкову реєстрацію на території України всіх посередників, які працюватимуть на крипторинку (біржі, брокери, дилери); встановлює вимоги до їх організаційної форми, кінцевих бенефіціарів та керівників, а також штрафи за порушення цих вимог та правил фінмоніторингу (до 2032 року розмір штрафів буде зниженим на 20-90% і поступово зростатиме до 100%).

Операції з криптовалютою звільнили від оподаткування ПДВ. Проте громадянам з них доведеться заплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір, а компаніям — податок на прибуток підприємств.

Важливо, що оподаткуванню підлягатиме лише чистий фінансовий результат від операцій з віртуальними активами і лише на етапі, коли особа вирішить конвертувати їх у гривні. Якщо людина придбала криптовалюту за 100 тис. грн, а потім продала за 180 тис. грн, які вивела в гривні, то податки заплатить з різниці — з 80 тис. грн. На цю суму нараховуватимуться 18% ПДФО та 5% військового збору (разом – 23%).

Автори статті наголошують, що наразі, попри відсутність регулювання, обов’язок зі сплати податків все одно існує. У розумінні Податкового кодексу сплачувати 23% податків треба не з прибутку, а з усього отриманого доходу (у наведеному прикладі — не з 80 тис. грн, а зі 180 тис. грн).

Утім, у закон потрапила норма про знижену ставку ПДФО в розмірі 5%, за якою будуть оподатковуватися всі криптоактиви, які людина набула до набрання чинності законом. Крім ПДФО, люди сплачуватимуть ще й військовий збір, тож у сумі пільгові податки сумарно становитимуть 10%. Знижена ставка діятиме до 2028 року. Закон набуває чинності 1 липня 2027 року.

Ключова норма, якої не було у законопроєкті під час першого читання, — визначення регуляторів ринку. Їх буде два.

Нацбанк регулюватиме випуск, обіг та операції з EMT, а також посередників, які їх випускатимуть.

НКЦПФР регулюватиме обіг інших токенів, а також діяльність усіх посередників на ринку віртуальних активів (бірж, клірингових установ), видаватиме ліцензії та здійснюватиме загальний нагляд за ринком.