Міністр транспорту Росії Дмитро Ядров заявив, що визначати терміни відновлення автомобільної частини Керченського мосту після українських ударів поки передчасно. Наразі російські фахівці продовжують обстеження пошкоджених конструкцій переправи. Про це повідомляє «Главком».
«На сьогодні про терміни говорити передчасно, триває відповідне обстеження, функціонує робоча група під керівництвом Марата Хуснулліна», – заявив Ядров.
За словами міністра, остаточні параметри відновлення автомобільної частини мосту визначать за результатами роботи спеціальної комісії, яку очолив віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін.
Автомобільна частина Керченського мосту зазнала українських ударів 16 та 17 листопада. Унаслідок атак сталева арка завдовжки 227 м разом із проїжджою частиною обвалилася у води Керченської протоки, заблокувавши судноплавство.
За оцінками експертів, відновлення цієї конструктивно найскладнішої частини переправи може тривати кілька років навіть за відсутності повторних українських ударів.
Ще 19 листопада Хуснуллін пообіцяв протягом тижня надати оцінку термінів відновлення зруйнованого прольоту. Однак станом на 25 листопада російська влада так і не оприлюднила відповідних розрахунків.
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