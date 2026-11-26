Протистояння між правоохоронними органами в Україні – є одним із найбільш небезпечних явищ під час війни. Про це сказав народний депутат Данило Гетманцев під час виступу з трибуни Верховної Ради.
"Країну вже місяць поспіль лихоманить явище, яке є одним із найбільш небезпечних явищ у війну. Це протистояння силових структур між собою", – заявив він.
За словами Гетманцева, "корупція, кришування тютюну, контрабанди, горілки, а тим більше наркотиків є неприпустимим і є неподобством, яке підлягає припиненню в мирний час, а у війну – це мародерство".
"Це неподобство, неспівставне з погонами і офіцерською честю. Я звертаюся до всіх у правоохоронних органах, хто ще причетний до цього: припиніть це, схаменіться", – закликав нардеп.
Водночас Гетманцев звернув увагу на небезпечні тенденції в діяльності антикорупційних органів.
"Водночас сьогодні ми бачимо, що в їхній діяльності з’явилися ознаки політичної. І це дуже і дуже небезпечно", – наголосив нардеп.
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