У період із 30 жовтня по 25 листопада 2026 року українські сили уразили вже 18 нафтопереробних заводів (НПЗ) на території Росії.
Про це повідомив воєнний оглядач, OSINT-аналітик "Special Kherson Cat" у соцмережі X.
Він зазначив, що сукупна номінальна потужність усіх пошкоджених об’єктів становить 203,55 млн тонн нафти на рік.
Список уражених підприємств поповнили також Сизранський та Куйбишевський НПЗ.
Загалом за 27 днів було здійснено 20 результативних ударів, що демонструє високу інтенсивність кампанії.
При цьому атаки спрямовані переважно на розширення географії ураження, а не на повторні удари:
Аналітик наголошує, що показник у 203,55 млн тонн на рік відображає загальну номінальну пропускну здатність усіх заводів, які опинилися під ударом. Ця цифра не дорівнює обсягу потужностей, які були остаточно зупинені або повністю виведені з ладу внаслідок пошкоджень.
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