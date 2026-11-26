Понад $10 млрд експортної валютної виручки Україна може втратити у разі продовження блокування доступу цивільних суден до портів Одеського регіону у 2027 році.

Це посилить тиск на курс гривні та призведе до суттєвого скорочення ВВП. Про це йдеться в дослідженні транспортної системи України на 2027 рік, проведеному Центром транспортних стратегій (ЦТС).

За оцінками аналітиків, блокада портів Одеси, Південного та Чорноморська може призвести до падіння ВВП на 4,1%, або $9,8 млрд. Фактично це відкине українську економіку на два роки назад.

Якщо ж припустити, що Україна не отримує зовнішньої фінансової підтримки у вигляді кредитів і грантів, а усі державні видатки фінансуються виключно за рахунок внутрішніх ресурсів, негативний ефект від блокування портів може сягнути 6,2% ВВП.

За таких умов сукупні втрати експортного вантажопотоку оцінюються в 53 млн тонн, а недоотримана валютна виручка - у $13 млрд. Це близько чверті всього українського експорту.

Крім того, Україна ризикує недоотримати понад $3 млрд податкових надходжень. Під загрозою опиниться кожне тридцяте робоче місце: загалом роботу можуть втратити близько 400 тис. осіб.

Найвідчутнішими наслідки будуть для виробників аграрної продукції та підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК). У зв'язку з експортними обмеженнями вони зіткнуться з дефіцитом обігових коштів і нестачею ресурсів для нарощування виробництва у 2027 році.

У ЦТС зазначають, що можливості перенаправлення вантажопотоків через дунайські порти та західні прикордонні переходи будуть обмежені пропускною здатністю транспортної системи й економічною доцільністю перевезень.

Зокрема, більш стійкими до блокади виявляться товари з високою доданою вартістю: перероблені харчові продукти, рослинна олія, готова промислова продукція та машинобудівне обладнання. Їх можна буде експортувати альтернативними маршрутами.

Водночас масові насипні вантажі, зокрема значну частину зерна, залізну руду, чавун, металеві напівфабрикати та феросплави, не вдасться ефективно перенаправити на інші маршрути через недостатню пропускну здатність або від'ємну рентабельність таких перевезень.

Для оцінки наслідків аналітики використовували дані про перевалку вантажів в українських портах за 2025 рік, фактичні показники перенаправлення вантажопотоків у 2022−2023 роках і другому півріччі 2026 року, а також експортні ціни за дев'ять місяців 2026 року з урахуванням прогнозів Світового банку на 2027 рік.