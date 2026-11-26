Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава може вислати посла РФ, якщо інциденти з порушенням польського повітряного простору повторяться.

Про це він сказав в ефірі Польського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сікорський заявив, що висилання російського посла є одним із можливих дипломатичних кроків. Однак він наголосив, що Польща наразі не має наміру ухвалювати таке рішення, зазначивши, що Москва може відповісти дзеркальними діями щодо польського дипломата.

"Тоді вони вишлють нашого. Це один із варіантів, але ми поки що не будемо його реалізовувати. Ми чекаємо, що Росія схаменеться, перестане нападати на своїх сусідів і припинить ескалацію цього державного тероризму", - заявив глава МЗС Польщі.

Також Сікорський наголосив, що Росія не має потенціалу для перемоги над країнами НАТО.

"Ми попереджаємо перед нападом на Північноатлантичний альянс. Я робив це під час засідання Ради Безпеки. Ми вдесятеро заможніші за Росію. Тепер, нарешті, Європа, на чолі з Польщею, виділяє значні кошти на оборону. Росія не здатна перемогти на Донбасі, тож тим більше не здатна перемогти НАТО", - заявив очільник польської дипломатії.