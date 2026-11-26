Євросоюз частково змінив переговорну позицію щодо вступу України, врахувавши вимоги Польщі стосовно захисту її фермерів і перевізників.

Про це 25 листопада повідомила польська радіостанція «RMF FM».

Зміни стосуються двох переговорних кластерів, які Україна прагне відкрити до кінця року. Це – сільське господарство та транспорт.

У нових нормах закладено можливість обмежувати доступ на ринок ЄС найбільш чутливих українських агропродуктів, особливі умови щодо субсидій для українських фермерських господарств, а також перехідний період у сфері каботажу – тобто внутрішніх перевезень, які виконують іноземні перевізники.

За словами польського дипломата, «зміни рухаються в бік наших вимог». Водночас Варшава має намір додатково конкретизувати й посилити низку положень.

Як дізналася радіостанція, запобіжників щодо українського аграрного сектору вимагає також й Франція.

Також медіа зазначає, що у Польщі є вагомий важіль впливу, оскільки для відкриття та закриття наступних етапів переговорів про вступ потрібна одностайна згода всіх країн-членів. Тож Варшава здатна загальмувати переговорний процес, якщо розцінить, що її інтереси враховані недостатньо.

Як відомо, Єврокомісія прагне відкрити обидва кластери – 4-й та 5-й – у переговорах з Україною до 15 грудня. Конкретні параметри, зокрема строки перехідних періодів, розміри квот на українську агропродукцію чи умови каботажу, визначать пізніше. Їх розглядатимуть уже під час закриття відповідних переговорних розділів, а цей процес може розтягнутися на місяці або роки.

Україна ж наполягає на недопустимості тривалого витіснення своїх аграріїв з європейського ринку та погоджується лише на тимчасові й співмірні перехідні періоди.