У той час як українцям прогнозують дефіцит та подорожчання соняшникової олії, вже зараз зростають ціни на багато популярних овочів. Так, за тиждень в Україні подорожчали цибуля, картопля, огірки та солодкий перець.
Про це йдеться в огляді проєкту EastFruit, за даними якого на ринку також спостерігаються зміни в пропозиції овочів. Лідером за кількістю пропозицій про продаж протягом тижня залишається білокачанна капуста.
Часто пропонували моркву та ріпчасту цибулю, експорт якої з України до ЄС за рік збільшився у 4,3 рази на тлі скорочення європейського імпорту. Водночас пропозиція помідорів та пекінської капусти зменшилась. Салат і зелень, навпаки, стали пропонувати частіше. Серед інших овочів активніше продавали гарбуз, а також зросла кількість пропозицій червонокачанної капусти.
Щодо цін, то найпомітніше змінився діапазон цін на перець — тепер його продають по 80−150 гривень за кілограм проти 50−100 гривень тижнем раніше.
Основні овочі пропонували за такими цінами:
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