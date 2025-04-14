Генштаб ЗСУ: Відповідь України на обстріл Сум буде жорсткою

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що відповідь України на обстріл Сум буде жорсткою.
Про це Генштаб написав у Telegram.
«Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку — всюди, де б вони не були», – написали у відомстві.
Там наголосили, що у день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми.
«Не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, ворог знову вдається до своєї звичної тактики — воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни. росія вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета — посіяти страх. Але росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату», – написали у відомстві.
Там зазначили, що російські воєнні злочини не мають терміну давності – злочинці повинні понести заслужене покарання.
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