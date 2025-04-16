Держдеп: США не планують послаблювати санкції проти росії, поки не вдасться досягнути домовленості про припинення вогню

США не планують укладати двосторонні угоди чи послаблювати санкції проти росії, поки не вдасться досягнути домовленості про припинення вогню в Україні.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час пресбрифінгу в Вашингтоні.
Журналісти запитали Теммі Брюс про останній раунд переговорів з росією та ймовірності полегшення санкцій США проти Москви.
«Не буде переговорів, жодних рішень і домовленостей, поки ця бійня не припиниться», – стверджує речниця американського Держдепу.
Вона наголосила, що після Вербної неділі, коли Росія завдала ракетного удару по Сумах, виникає все більше запитань про те, хто дійсно відданий миру та припиненню вогню.
Представниця Держдепу назвала повномасштабну війну Росії проти України “м’ясорубкою”, в якій нічого не змінилося.
Проте вона наголосила, що США все одно продовжують працювати заради досягнення припинення вогню.
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