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От скандального банка к ИИ и доверительным технологиям: кто такая Елена Дегрик?

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От скандального банка к ИИ и доверительным технологиям: кто такая Елена Дегрик?

Украинская предпринимательница Елена Шевцова-Дегрик активно продвигает себя как визионера в сфере искусственного интеллекта и финтех-безопасности, заявляя о выходе на рынки Великобритании и ЕС. Однако её путь омрачён серьёзными обвинениями в отмывании денег, связями с теневыми схемами и преследованием журналистов. Кто она — новая звезда европейского финтеха или фигурантка одного из крупнейших банковских скандалов Украины?

Обещание доверия и технологий

Весной 2025 года Дегрик появляется на сцене международной конференции PAY360 в Лондоне вместе с представителями Uber и Monzo, говоря о «гибридных» системах, которые соединяют ИИ и человеческую экспертизу в борьбе с мошенничеством. Одновременно её мессенджер Leo Messenger анонсирует запуск внутриигровых платёжных решений и амбиции стать европейским "суперприложением".

На первый взгляд — история технологического прорыва. Но всё не так просто.

Скандал вокруг iBox Bank: как работает «мискодинг»

По данным украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ), в 2023 году через iBox Bank, где Дегрик владела 25% акций, была проведена схема отмывания около 5 миллиардов гривен (более $130 млн). Суть — использование фиктивных компаний, подмена назначения платежей (мискодинг), обслуживание нелегального игорного бизнеса.

Банк был лишён лицензии. Против Дегрик и её деловых партнёрш — Ирины Цыганок и Зои Нестеровской — открыто уголовное производство по статьям об отмывании средств и нелегальной организации азартных игр. По данным МВД, она покинула страну 8 марта 2023 года и скрывается за границей.

Фиктивные компании и след «Белоснежки-2013»

Одной из структур, с которыми ранее была связана Дегрик (под девичьей фамилией), является компания «Белоснежка-2013», зарегистрированная в Украине. В 2010-х годах она фигурировала в ряде журналистских расследований как связанная с офшорами и процессинговыми сервисами. В том числе — с панамской компанией Beaulieu Trade Inc и кипрской Mossada Investments Limited (переименованной из Frugifera Investments Limited), где Дегрик числилась директором.

Через эти структуры проводились платёжные операции, близкие к сфере азартных игр. Национальный банк Украины в тот период лишил лицензии Tyme — связанную с этими структурами платёжную систему, сославшись на систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Эти эпизоды демонстрируют, что репутационная токсичность бизнес-прошлого Дегрик имеет долгую историю и не сводится лишь к кейсу iBox Bank.

Юридическое давление и роль суда во Львове

Дело Дегрик рассматривается в Лычаковском районном суде Львова. Этот же суд ведёт процесс по делу Виктора Медведчука. Незадолго до очередного этапа разбирательств против судей началась медиа-атака — анонимные телеграм-каналы распространили призывы сообщать о якобы «коррупции» в суде. Контекст указывает на возможные попытки повлиять на ход дел.

Конфликт интересов

Высокопоставленный сотрудник нацполиции Евгений Шевцов, муж Елены, по данным защиты, использовал своё положение в МВД для давления и фабрикации дел. Среди эпизодов — подарок его жене в виде почти 600 кв. м элитной недвижимости в Киеве, переданный после сомнительного снятия ареста через взлом нотариальных баз.

Финансирование, офшоры и ребрендинг

Сегодня Елена Дегрик позиционирует себя как лицо этичного финтеха. Но откуда взялись средства на масштабный перезапуск? Каким образом структуры, фигурировавшие в уголовных делах, трансформировались в высокотехнологичные AI-стартапы?

Сопоставление публичных выступлений с архивами расследований вызывает сомнения в прозрачности происходящего. Ни один ключевой вопрос — о происхождении капитала, офшорных сделках, источниках инвестиций — не получил ответа.

Санкции и игнорирование журналистов

12 апреля 2025 года против Елены Дегрик-Шевцовой были введены персональные санкции решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. Среди оснований — участие в схемах отмывания средств, а также деятельность, наносящая ущерб финансовой стабильности государства.

В рамках подготовки настоящей публикации редакция направила госпоже Дегрик официальный запрос с шести пунктами, касающимися происхождения капитала, её юридического статуса, отношений с офшорными структурами и вмешательства в работу СМИ. Ответ на запрос получен не был.

Почему это важно для Европы

Стартапы, связанные с Дегрик, уже выходят на рынок Великобритании и стран ЕС. Они заявляют о приоритетах приватности, борьбе с фродом, этике. Но возможно ли строить финтех, ориентированный на доверие, когда в его основе — репутационные и правовые риски?

Для европейских регуляторов и инвесторов это — не вопрос имиджа, а вопрос ответственности. ИИ и цифровые платежи не могут быть дымовой завесой для несостыковок, которые ещё вчера обсуждались в криминальных сводках.

Вывод: История Елены Дегрик — это не просто кейс о финтехе. Это лакмус для европейского технологического сообщества: насколько глубоко оно готово копать в поиске истины, когда перед ним стоит красивая упаковка, большие инвестиции и обещание цифрового будущего.

Дегрик
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